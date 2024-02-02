نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "درب متعب والحضري".. وكيل جوميز يكشف مفاجأت عن مدرب الزمالك ودور فيريرا في الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح نادي الزمالك في حسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق، لاستكمال الموسم الحالي بعد تولي شارة الفريق من معتمد جمال، بعد التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز.

ونجحت إدارة نادي الزمالك في الأيام السابقة من حسم أزمة قيد الفريق وضم العديد من الصفقات الجديدة، والتي يأتي أبرزها، التعاقد مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز السابق.

- وكيل جوميز يتحدث عن تعاقده مع الزمالك

وأكد كريم أبو سليمان، وكيل أعمال المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لنادي الزمالك:" جوميز أصبح رسميا هو مدرب الفريق".

وتابع:" جوميز كان مساعد فيريرا وعمل بالسعودية ونادي ألميريا الإسباني والدوري الإنجليزي والبرتغالي، ونتمنى أن يكون إضافة للزمالك مع الإدارة الجديدة التي تعمل بجهد كبير".

وواصل:" جوميز سيصطحب معه ٣ مدربين، مدرب لياقه بدنية ومدرب مساعد ومدرب حراس مرمى، وكان قريب من اولي قيادة الأهلي موسم 2018 وهو يعلم كيف يتعامل مع اللاعب المصري حيث تعامل مع متعب والحضري ومصطفى فتحي في السعودية ".

وأختتم مهيب:" فيريرا كان من أبرز المرشحين لتولي جوميز تدريب الزمالك، وتحدث معه عن الأجواء داخل الكرة المصرية بشكل عام والأبيض في الوقت الحالي وفترة بناء الفريق في الموسم الحالي".

