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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم أولى مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تحمل مواجهات مثيرة تجمع بين كلا من نيجيريا وأنجولا- الكونغو الديمقراطية وغينيا.

طاقم حكام مباراة الكونغو الديموقراطية وغينيا في أمم افريقيا

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد أعلن عن طاقم حكام مباراة المنتخب الكونغولي أمام نظيره الغيني والتي أسندت قيادتها لجزائري مصطفى غربال.

ويعاون الجزائري كلا من مقران قوراري مساعد أول، وعباس زهروني مساعد ثان، بينما يتواجد الصومالي عمر عبدالقادر حكما رابعا

وعلى تقنية الفيديو يتواجد الغاني دانيال لاريا حكم فيديو والجنوب أفريقي توم آبونجيل حكم فيديو مساعد وديانا شيكوتيشا حكم فيديو مساعد

موعد مباراة الكونغو الديمقراطية أمام غينيا في أمم إفريقيا

وتنطلق صافرة المباراة المرتقبة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ستاد ابيمبي الأولمبي المباراة المرتقبة بين المنتخبين.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

