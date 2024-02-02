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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر كوورة لايف.. مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان بجودة عالية HD | كأس أسيا 2024

جولة اسيوية بين الأردن وطاجيكستان Jordan vs Tajikistan..بث مباشر كوورة لايف.. مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان بجودة عالية HD | كأس أسيا 2024..مباراة مرتقبة تجمع المنتخب الأردني ونظيره الطاجيكي، اليوم الجمعة، على ملعب إستاد أحمد بن علي، في إطار ربع نهائي كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر.

و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس أسيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

بث مباشر كوورة لايف.. مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان بجودة عالية HD | كأس أسيا 2024

الأردن وطاجيكستان في صراع التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

يدخل المنتخب الأردني المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه المثير على العراق في دور الـ 16 بنتيجة 3-2، بينما تأهل منتخب طاجيكستان بركلات الترجيح بعد تعادله مع الإمارات.

يسعى المنتخب الأردني لمواصلة مشواره الناجح في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة، بينما يطمح منتخب طاجيكستان لمفاجأة الجميع ومواصلة كتابة التاريخ في مشاركته الأولى في كأس آسيا.

ستكون المباراة صعبة على المنتخبين، حيث يتمتع كل منهما بقوة ونقاط قوة مختلفة.

يعتمد المنتخب الأردني على هجومه القوي بقيادة بهاء فيصل وأنس بني ياسين، بينما يعتمد منتخب طاجيكستان على خط دفاعه القوي بقيادة الحارس رستم ياتيموف.

من المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين مدربي المنتخبين، الحسين عموتة من الأردن وبيتر سيجرت من طاجيكستان.

تُعدّ هذه المباراة فرصة ذهبية لكلا المنتخبين للتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا، ومن المتوقع أن تكون مباراة حماسية ومثيرة.



موعد مباراة الأردن وطاجيكستان



ستقام مباراة الأردن وطاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا 2024 يوم الجمعة 2 فبراير 2024.

تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الأردن والواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

ستقام المباراة على ملعب إستاد أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.

بث مباشر كوورة لايف.. مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان بجودة عالية HD | كأس أسيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا 2024

تُعدّ بطولة كأس آسيا من أهم البطولات الكروية على مستوى القارة الآسيوية، وتُقام كل أربع سنوات. ونسخة عام 2024 مقامة في قطر.

وتُذاع مباريات كأس آسيا 2024 على مجموعة من القنوات العربية، وهي:

beIN Sports: تملك حقوق بث جميع مباريات البطولة في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير.

تملك حقوق بث جميع مباريات البطولة في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير. SSC: تملك حقوق بث جميع مباريات البطولة في المملكة العربية السعودية.

تملك حقوق بث جميع مباريات البطولة في المملكة العربية السعودية. الرابعة العراقية: تملك حقوق بث جميع مباريات البطولة في العراق.

جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي beIN Sports HD 1 11766 نايل سات beIN Sports HD 2 11747 نايل سات beIN Sports HD 3 12054 نايل سات SSC 1 HD 12072 نايل سات الرابعة العراقية 11785 نايل سات

تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام طاجيكستان في كأس آسيا 2024

من المتوقع ان يعتمد المدرب الحسين عموته على طريقة اللعب 3-4-3، ومن المتوقع أن يبدأ مباراة الأردن وطاجيكستان بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى:

يزيد أبو ليلى: حارس مرمى متميز يتمتع بقدرة عالية على التصدي للكرات.



في خط الدفاع:

سالم العجالين: مدافع يمين قوي يتمتع بقدرة على الارتقاء للكرات العرضية.

يزن العرب: مدافع وسط يتمتع بقدرة على قطع الكرات وبدء الهجمات.

عبد الله نصيب: مدافع يسار يتمتع بقدرة على المساندة الهجومية.



في خط الوسط:

محمود المرضي: لاعب وسط ارتكاز يتمتع بقدرة على التحكم باللعب.

رجائي عايد: لاعب وسط مدافع يتمتع بقدرة على الضغط على الخصم.

نزار الرشدان: لاعب وسط هجومي يتمتع بقدرة على صناعة اللعب.

إحسان حداد: لاعب وسط أيمن يتمتع بقدرة على التسديد من بعيد.



في خط الهجوم: