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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم أولى مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تحمل مواجهات مثيرة تجمع بين كلا من نيجيريا وأنجولا- الكونغو الديمقراطية وغينيا.

محمود أبو الرجال حاضر في مباراة نيجيريا وأنجولا في أمم إفريقيا

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد أعلن عن طاقم حكام مباراة المنتخب النيجيري أمام نظيره الأنجولي والذي يقودها السنغالي عيسى سي.

ويعاون الحكم السنغالي كلا مت جيبريل كامارا مساعد أول ونوحي بانجورا مساعد ثان، ويتواجد الموريتاني عبدالعزيز بوه حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد دحان بيدا حكم فيديو والتونسي هيثم قيراط حكم فيديو مساعد والمصري محمود أبوالرجال حكم فيديو مساعد .

موعد مباراة نيجيريا وانجولا في أمم إفريقيا

تنطلق صافرة المباراة المرتقبة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب فيليكس هوفوفيت أولى مباريات دور الثمانية في البطولة.



القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

