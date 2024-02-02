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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم الجمعة، تعيين أحمد العجلاني مدربًا جديدًا للفريق خلفًا للمدرب المقال عماد بن يونس.

العجلاني مدربًا جديدًا للنجم الساحلي

وسيعود العجلاني إلى النجم الساحلي في ثاني تجربة له مع الفريق، بعد أن كان دربه بين عامي 1990 و1995.

ويتصدر النجم ترتيب المجموعة الأولى بالدوري المحلي ويستعد للمنافسة بمرحلة التتويج. كما ينافس الفريق على أحد بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

ويمني جمهور العملاق التونسي النفس بأن يقود العجلاني الفريق إلى العودة من جديد للوقوف على منصات التتويج سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويمتلك فريق النجم الساحلي مجموعة مميزة من أبرز اللاعبين قد تساعده على الوصول إلى مراده وذلك لمنافسة كبرى الأندية المحلية سواء الصفاقسي أو الترجي وكذلك الاتحاد المنستيري على الظهور القاري بشكل أفضل.