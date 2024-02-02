نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط تعجيزي.. أزمة ضخمة بين اتحاد الكرة وروي فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي إسلام صادق، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي بالكامل للموافقة على الرحيل عن تدريب منتخب الفراعنة في الفترة المقبلة.

تصريحات إسلام صادق

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" البرتغالي روي فيتوريا يرفض الحصول على مبلغ 300 ألف دولار لفسخ عقده ويتمسك بقيمة الشرط الجزائي كاملة".

وتابع: اتحاد الكرة برئاسة جمال علام يسعى للإطاحة بالبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قبل اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد المقبل.

حسم مستقبل فيتوريا

ومن المقرر، أن يحسم مجلس الجبلاية في اجتماعه خلال الايام المقبلة، مصير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، في ظل حالة الإجماع داخل الشارع الرياضي على حتمية إقالة الخواجة البرتغالي، الذي كلف خزينة اتحاد الكرة ما يقرب من 130 مليون جنيه خلال عام ونصف.

يذكر أن منتخب مصر قد ودع كأس أمم إفريقيا من دور الثمن نهائي بعد الهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

