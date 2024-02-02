لمزاملة مرموش.. سان جيرمان يعلن إعارة إيكيتيكي إلى فرانكفورت

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن باريس سان جيرمان اليوم الجمعةانتقال المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي إلى إينتراخت فرانكفورت بعقد إعارة يستمر حتى 30 يونيو (حزيران) 2024 مع بند يتيح الشراء.

سان جيرمان يعلن إعارة إيكيتيكي إلى فرانكفورت

وانضم إيكيتيكي إلى أكاديمية الشباب في ستاد رين في عام 2013 ووقع أول عقد احترافي له مع النادي في صيف عام 2020.

وسجل إيكيتيكي مشاركته الاحترافية الأولى مع الفريق في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في مواجهة لوريان ضمن دوري الدرجة الأولى الفرنسي، حسب ما ذكره سان جيرمان عبر موقعه.

وقضى إيكيتيكي الأشهر الستة الأولى من عام 2021 معارًا لفريق فايله الدنماركي ثم عاد إلى رين.

وفي موسم 2021-2022، سجل إيكيتيكي 11 هدفًا في 26 مباراة بكل المسابقات مع فريقه.

وفي يوليو (تموز) 2022، انضم إلى باريس سان جيرمان وقد سجل للفريق أربعة أهداف وصنع أربعة أخرى خلال 33 مباراة وساعد الفريق في إحراز اللقب 11 له في الدوري الفرنسي.