نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام طاجيكستان في كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المغربي الحسين عموته، المدير لمنتخب الأردن، على تشكيل النشامي لمواجهة طاجيكستان، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم آسيا المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

موعد مباراة الأردن ضد طاجيكستان

يلتقى المنتخب الأردني مع طاجيكستان، ظهر، غدًا، الجمعة، الموافق 2 فبراير 2024 على ملعب "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن منافسات دور الثمانية من كأس الأمم الآسيوية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيلة الأردن المتوقع ضد طاجيكستان

حارس المرمي: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب

خط الوسط: محمود المرضي - رجائي عايد - نزار الرشدان - إحسان حداد

خط الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري

التشكيل طاجيكستان ضد الأردن

حارس المرمي: رستم ياتيموف

خط الدفاع: أختام نازاروف - زوير دجورابويف - فاخدات خانونوف - مانوتشيخر سافاروف

خط الوسط: إحسون بانجشانبي - بارفيزدجون عمرباييف - أليشر شوكوروف - شيرفوني ماباتشويف

خط الهجوم: أليشر جليلوف - رستم سويروف

وتنقل مباراة الأردن وطاجيكستان عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى قناة SSC HD1 السعودية الرياضية، وذلك قناة الرابعة العراقية والكأس القطرية.