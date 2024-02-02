إبراهيموفيتش يحدد مدرب ميلان الجديد في الموسم القادم

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أحمد جودة - القاهرة - حدد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي السابق ومستشار النادي حاليًا، مدرب الروسونيري الذي سيقود الفريق اللومباردي خلال الموسم المقبل.

واستقر مجلس إدارة ميلان الإيطالي على الانفصال عن ستيفانو بيولي مدرب الروسونيري الحالي نهاية الموسم الجاري.

مدرب ميلان الجديد في الموسم القادم

وحدد إبراهيموفيتش مستشار مالك ميلان المدرب الجديد الذي سيقود الروسونيري في الموسم المقبل، حيث سيكون أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي وإنتر ميلان وتوتنهام ويوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق قيادة الفريق اللومباردي.

ووفقًا لـ "راديو إيطاليا" فإن إبراهيموفيتش اتفق مع كونتي على قيادة ميلان في الموسم القادم، وسيوقع المدرب الإيطالي على عقود قيادته لعملاق أوروبا لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.