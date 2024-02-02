نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة سون.. تشكيل كوريا الجنوبية المتوقع أمام أستراليا في كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، على تشكيلة الشمشون الكوري، الذي سيواجه أستراليا في المباراة التي ستجمع بين المنتخب ضمن منافسات ربع نهائي كأس آسيا المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

موعد مباراة كوريا ضد أستراليا

يلتقى المنتخب الأسترالي مع نظيره الكوري الجنوبي، غدًا، الجمعة، على ملعب "الجنوب"، ضمن منافسات دور الثمانية من كأس الأمم الآسيوية، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل كوريا المتوقع أمام أستراليا

حراسة المرمى: هيون وو جو

خط الدفاع: كيم مين جاي، كيم يونج جون، كيم جي سو، كيم تاي هوان، جونج سيون هيون

خط الوسط: هوانج إن بيوم، جيونج وو يونج، لي كانج إن، لي جاي سونج

خط الهجوم: سون هيونج مين

وتنقل مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى قناة SSC HD1 السعودية الرياضية، وذلك قناة الرابعة العراقية والكأس القطرية.