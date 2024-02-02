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أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، على تشكيل النسور الذي سيدخل مواجهة أنجولا، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا على أراضي ساحل العاج.

موعد مباراة نيجيريا ضد أنجولا

يلتقى المنتخب النيجيري مع نظيره الأنجولي، أوسيمين يقود خط الهجوم.. تشكيل نيجيريا المتوقع أمام أنجولا في كأس أمم إفريقيا مساء، غدًا، الجمعة، على ملعب "فيليكس هوفيت بوانيي"، ضمن منافسات دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل نيجيريا المتوقع أمام أنجولا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.

وتنقل مباراة النسور وأنجولا عبر قناة "" bein sports MAX 1، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع الفائز من لقاء منتخبي جنوب إفريقيا والرأس الأخضر.