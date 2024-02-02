انت الأن تتابع خبر موعد مباراة نيجيريا وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية.. التشكيل والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجرى اليوم الجمعة مباراة نيجيريا وأنجولا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، وهي مباراة قوية بعد أن ظهر المنتخبين بمستوى مميز خلال لهذه البطولة المقامة حاليًا بدولة كوت ديفوار؛ حيث يرغب منتخب نيجيريا في تحقيق نتيجة الفوز على حساب أنجولا؛ وذلك من أجل حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة نيجيريا وأنجولا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

تجرى مباراة نيجيريا ضد أنجولا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية في افتتاح أولى مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تؤهل لخطف أولى بطاقات نصف النهائي أو المربع الذهبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وأنجولا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

تذاع جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا بشكل حصري على قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري لهذا العام، وسوف تذاع مباراة نيجيريا ضد أنجولا على قناة beIN Sports HD 1 Max، بتعليق حفيظ دراجي.

حصل منتخب نيجيريا على لقب البطولة الأفريقية ثلاث مرات ويرغب في تخطي أنجولا للتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024، فيما تبحث أنجولا عن التأهل لدور الأربعة لأوّل مرّة، في أبيدجان على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في الساعة السابعة مساء، وذلك بعد خروج منتخب المغرب من البطولة وهو آخر منتخب يخرج بعد منتخب مصر.

تشكيل نيجيريا المتوقع ضد أنجولا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

تشكيل أنجولا المتوقع ضد نيجيريا