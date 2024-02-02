نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل انجولا المتوقع ضد نيجيريا في كأس امم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الأنجولي لمواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب أنجولا بعد الفوز بعد فوز عريض بثلاثية نظيفة على حساب نامبيا، بينما على الجانب الاخر تأهل منتخب نيجيريا بعد الفوز على حساب الكاميرون بهدفين نظيفين.

ويسعى المنتخبين من أجل التأهل ومواصلة المشوار الايجابي حتى التتويج باللقب،

موعد مباراة نيجيريا وانجولا في أمم إفريقيا

تنطلق صافرة المباراة المرتقبة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب فيليكس هوفوفيت أولى مباريات دور الثمانية في البطولة.

التشكيل المتوقع لأنجولا في مواجهة نيجيريا

حراسة المرمى: نيبلو.

خط الدفاع: جوناثان مانانجا - كيالوندا جاسبر - نوريو فورتونا -إيدي أفونسو.

خط الوسط: كافومانا شو - فريدي - جيلبرتو.

خط الهجوم:جيلسون دالا - زيتني - مابولولو.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3