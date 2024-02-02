نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو تريكه الزمالك".. ناصر ماهر يفاجئ عبد الله السعيد بتصرف مثير وهذا سبب رحيل عبد المنصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت إدارة نادي الزمالك في حل الأزمة الضخمة التي كانت تضرب الفريق الأول لكرة القدم، والخاصة بإيقاف القيد بسبب بعض الغرامات السابقة، لتتمكن من ضم العديد من الصفقات الهامة هذا الموسم.

ولعل أبرز الصفقات التي نالت إشادة من جماهير الأبيض، هي صفقتي عبد الله السعيد نجم بيراميدز وناصر ماهر لاعب فيوتشر والأهلي السابق.

- مهيب يكشف رقم عبد الله السعيد مع الزمالك

وأكد مهيب عبد الهادي عبر شاشة ام بي سي مصر:" ناصر ماهر تنازل عن رقم 19 لعبد الله السعيد، تقديرا له على أن يرتدي الآخر رقم 22، معلقا "أبو تريكة الزمالك".

وتابع عبد الهادي:" محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك رحل عن الجهاز ليس لأي سبب فني ولكن لأن جوميز يصطحب معاه في جهازه مدرب حراس أجنبي".

وأختتم:" معتمد جمال وأحمد مجدي، سيبقيان في الجهاز الفني لنادي خلال الموسم الحالي، كمساعدين لجوميز، وسيتم تقدير عبد المنصف نظرا لتاريخه وخدماته الوافية للزمالك وسيكون له منصبا في الفترة القادمة".