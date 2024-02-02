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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة نحو مواجهة مثيرة بين منتخبي نيجيريا وأنجولا، في دور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2023، حيث يتوقع أن يكون اللقاء حافلًا بالندية والتحدي، ويتنافس الطرفان للفوز وحسم بطاقة العبور إلى الدور المقبل من "كان".

مواجهة قوية في دور الـ ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بين منتخبي نيجيريا وأنجولا، حيث يتنافسان على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي "الكان" في كوت ديفوار.

موعد مباراة نيجيريا وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2024

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مساء اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير، هو يوم إقامة مباراة منتخب نيجيريا أمام منتخب أنجولا، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تنطلق مباراة منتخب نيجيريا أمام أنجولا في تمام الساعة

السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

البث المباشر لـ مباراة نيجيريا وأنجولا لحظة بلحظة



القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2024

تحمل شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتم نقل مباراة نيجيريا وأنجولا على قناة beIN AFCON 1 المخصصة لبث مباريات البطولة.

مشاهدة مباراة نيجيريا وأنجولا اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا كورة | كأس الأمم الإفريقية 2024

تردد القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 sportdigital القمر أسترا سات 19 ترددها: 11185 dvb-s2 معدل الترميز: 22000 الاستقطاب: v قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير: إرديتو فيديو جارد. القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

معلق مباراة نيجيريا وأنجولا في كأس أمم إفريقيا

يتولى المعلق حفيظ دراجي مهمة التعليق على مباراة منتخب نيجيريا وأنجولا، في كأس الأمم الإفريقية 2024 اليوم.

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي - فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.

مشاهدة مباراة نيجيريا وأنجولا اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا كورة | كأس الأمم الإفريقية 2024

تشكيل منتخب أنجولا المتوقع ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا