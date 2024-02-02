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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والموافق 2 من شهر فبراير الحالي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-2-2024 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا مع نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية والعشرين.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل أحداث المباراة الوحيدة في بطولة الدوري الإسباني اليوم الجمعة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا مع نظيره فريق أتلتيك بلباو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات الليجا.