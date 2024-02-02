نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة استراليا ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم منافسات كأس الأمم الاسيوية والتي وصلت لدور الثمانية بعد مباريات ومنافسات مثيرة حتى الرمق الأخير.

ويواجه المنتخب الأسترالي نظيره الكوري الجنوبي، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

المنتخب الكوري الجنوبي تأهل على حساب المملكة العربية السعودية، وعلى الجانب الاخر تأهل المنتخب الأسترالي بعد تخطي أندونسيا برباعية مقابل هدفين.

موعد مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في أمم اسيا

تنطلق صافرة المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الجنوب في قطر المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات البطولة الاسيوية

مباريات البطولة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، "SSC " السعودية، بالإضافة إلى قناة "Alkass" القطرية أيضًا.