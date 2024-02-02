نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راجعوا العقود.. فيتوريا: لماذا أرحل؟ جئت للتأهل لكأس العالم وليس الفوز بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على أنباء رحيله عن قيادة الفراعنة في الفترة القادمة، بعد حملة الهجوم الكبيرة التي طالبت برحيله مؤخرا.

وكان سبب تلك الأزمة، المستوى السيئ الذي ظهر به المنتخب المصري في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج، وتوديع البطولة من دور الستة عشر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

- فيتوريا يعلق على رحيله

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم، بتكليف أحد أعضاء المجلس بالتفاوض مع فيتوريا، لفسخ العقد بالتراضي.

ليرد فيتوريا: "نفسخ ليه؟ إيه اللي حصل؟ أنا جاي وعندي هدف واحد وهو التأهل لكأس العالم، بطولة إفريقيا دي متفقناش عليها، وراجعوا العقود اللي بينا، أنا مكمل بناء على إتفاقي مع حازم إمام".

ويذكر أن يعتبر حسام حسن، نجم الكرة المصرية، أحد أبرز المرشحين لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، حال رحيل فيتوريا رسميا عن قيادة الفراعنة.