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أحمد جودة - القاهرة - أستراليا ضد كوريا الجنوبية.. شاهد بالبث المباشر اليوم مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

أستراليا ضد كوريا الجنوبية.. شاهد بالبث المباشر اليوم مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس آسيا.. يعيش عشاق كرة القدم هذا اليوم لحظات التشويق والتحدي، حيث تتقاطع طرق منتخب كوريا الجنوبية وأستراليا (Australia vs South Korea match) في إطار مثير ضمن منافسات كأس آسيا، وستكون هذه المباراة عرضًا فريدًا يجمع بين الحماس الرياضي والمنافسة الشديدة، مما يتيح للجماهير فرصة التشجيع والمتعة بمتابعة كل لحظة تاريخية في هذا الصراع الكروي الملحمي.

أستراليا ضد كوريا الجنوبية.. شاهد بالبث المباشر اليوم مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

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بث مباشر اليوم مباراة كوريا الجنوبية ضد استراليا في كأس آسيا

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موعد مباراة كوريا ضد أستراليا

يلتقى المنتخب الأسترالي مع نظيره الكوري الجنوبي، مساء اليوم، الجمعة الموافق 2 فبراير، على ملعب "الجنوب"، ضمن منافسات دور الثمانية من كأس الأمم الآسيوية، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وقد تأهلت كوريا الجنوبية إلى الدور ربع النهائي لبطولة آسيا، بعد الفوز على السعودية في دور الـ 16 من البطولة بكلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل منتخب، بينما حققت إستراليا الفوز على إندونيسيا بأربعة أهداف نظيفة.

تشكيل كوريا المتوقع أمام أستراليا

• في حراسة المرمى: هيون وو جو

• وفي خط الدفاع: كيم مين جاي، كيم يونج جون، كيم جي سو، كيم تاي هوان، جونج سيون هيون

• وفي خط الوسط: هوانج إن بيوم، جيونج وو يونج، لي كانج إن، لي جاي سونج

• وفي خط الهجوم: سون هيونج مين

تشكيل أستراليا المتوقع لمواجهة كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2023

• في حراسة المرمى: ماثيو ريان.

• وفي خط الدفاع: جبيثين جونز، هاري سوتار، كيي رووليس، عزيز بيهيتش.

• وفي وسط الملعب: مارتين بويلي، كيانو باكوس، جاكسون إيرفين.

• وفي خط الهجوم: جوردان بوس، ريلي مكجري، برونو فورنانو ميزا.

القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية واستراليا في كأس آسيا اليوم

سيتم نقل مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى قناة SSC HD1 السعودية الرياضية، وقناة الرابعة العراقية والكأس القطرية.

فلننطلق سويًا في رحلة مثيرة تحت قبة السماء الآسيوية، حيث تشع نجوم اللعبة ويتبارى الفريقان في تقديم عروض لا تُنسى. يبقى الحلم حيًا والتشويق يسكن أرجاء الملعب، ونترقب بفارغ الصبر اللحظات الرائعة التي ستكتب اسمها في سجلات التاريخ الرياضي.