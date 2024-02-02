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أحمد جودة - القاهرة - شاهد (0-0) مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا بث مباشر اليوم

(Australia vs South Korea).. شاهد مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا بث مباشر اليوم.. في عالم ينبض بروح التحدي والمنافسة، يتجدد الحماس والتشويق في كأس آسيا بمواجهة نارية بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا اليوم، وسيكون الملعب ساحة لتحقيق الأحلام وتحديد المصير، حيث يتصارع الأبطال على الفوز وتقديم عروض لا تُنسى تارة.

(Australia vs South Korea).. شاهد مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا بث مباشر اليوم

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أستراليا ضد كوريا الجنوبية.. شاهد بالبث المباشر اليوم مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

شاهد اليوم بث مباشر مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية فرصة فريدة لمتابعة مباراة اليوم بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس آسيا، حيث ستوفر البوابة رابطًا مباشرًا للبث المباشر للمباراة، مما يمنح الجماهير فرصة فريدة للاستمتاع بكل لحظة من هذا الصراع الرياضي المثير، كما يتيح للمتابعين معرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة لضمان عدم فوتهم لهذا الحدث الكروي المهم.

موعد مباراة كوريا ضد أستراليا في كأس أمم آسيا اليوم

يلتقى المنتخب الأسترالي مع نظيره الكوري الجنوبي، مساء اليوم، الجمعة الموافق 2 فبراير، على ملعب "الجنوب"، ضمن منافسات دور الثمانية من كأس الأمم الآسيوية، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

أستراليا ضد كوريا الجنوبية.. شاهد بالبث المباشر اليوم مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

وقد تأهلت كوريا الجنوبية إلى الدور ربع النهائي لبطولة آسيا، بعد الفوز على السعودية في دور الـ 16 من البطولة بكلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل منتخب، بينما حققت إستراليا الفوز على إندونيسيا بأربعة أهداف نظيفة.

تشكيل كوريا المتوقع أمام أستراليا في كأس أمم آسيا 2024 اليوم

• في حراسة المرمى: هيون وو جو

• وفي خط الدفاع: كيم مين جاي، كيم يونج جون، كيم جي سو، كيم تاي هوان، جونج سيون هيون

• وفي خط الوسط: هوانج إن بيوم، جيونج وو يونج، لي كانج إن، لي جاي سونج

• وفي خط الهجوم: سون هيونج مين

تشكيل أستراليا المتوقع لمواجهة كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024

• في حراسة المرمى: ماثيو ريان.

• وفي خط الدفاع: جبيثين جونز، هاري سوتار، كيي رووليس، عزيز بيهيتش.

• وفي وسط الملعب: مارتين بويلي، كيانو باكوس، جاكسون إيرفين.

• وفي خط الهجوم: جوردان بوس، ريلي مكجري، برونو فورنانو ميزا.

القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية واستراليا في كأس آسيا اليوم

سيتم نقل مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى قناة SSC HD1 السعودية الرياضية، وقناة الرابعة العراقية والكأس القطرية.