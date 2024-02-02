نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مواجهة الأردن وطاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المغربي حسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، تشكيل الفريق لمواجهة طاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر.

تشكيل الأردن لمواجهة طاجيكستان في كأس آسيا

حراسة المرمى: يزيد ابو ليلى.

خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، احسان حداد، سالم العجالين.

خط الوسط: رجائي عايد، نور الروابدة، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان.

خط الهجوم: يزن النعيمات.

وجاء تشكيل منتخب طاجيكستان كالآتي:

حراسة المرمى: رستم بتيموف

خط الدفاع: مانوشير سافروف، فاهادات هانونوف، زوير دزهورابوف، أكثم نزاروف.

خط الوسط: أليشر شوكوروف، بارفيزجون عمرباييف، شيرفوني مابتشويف، إهشون باتشامبي.

خط الهجوم: شاهروم سامييف، أليشر دزهاليلوف.

وتنقل مواجهة الأردن وطاجيكستان في دور الثمانية بكأس آسيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى قناة SSC HD1 السعودية الرياضية، وذلك قناة الرابعة العراقية والكأس القطرية.



