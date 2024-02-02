نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. أثليتك: بنزيما يرغب في الرحيل عن الاتحاد وديلي ميل: ليفربول يرفض بيع حارس مرماه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 02-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

ربط المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بالرحيل عن الاتحاد في يناير، لكنه سيجري محادثات واضحة مع النادي، الذي يريد بقاء اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا لموسم آخر. (بن جاكوبس)

رفض كالوم تشامبرز مدافع أستون فيلا الإنجليزي عروضًا من ثلاثة فرق في البطولة، على الرغم من أن نادي ميدلاندز مفتوح للسماح للاعب البالغ من العمر 29 عامًا بالمغادرة. (فوتبول إنسايدر)

كان وست بروميتش الطامح للترقية إلى البطولة من بين الأندية التي استفسرت عن التعاقد مع مدافع أرسنال السابق تشامبرز. (ديلي ميل)

يتم استهداف جناح إيفرتون السابق أديمولا لوكمان، 26 عامًا، من قبل أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، الذي يمكن أن يتحرك لصالح اللاعب النيجيري الدولي، الذي يلعب حاليًا مع أتالانتا، في الصيف. (الصن)

رفض وست هام عرضًا متأخرًا على سبيل الإعارة من فولهام للجناح الجزائري سعيد بن رحمة بينما حاول الفريق التغلب على ليون للحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا. (فابريزيو رومانو)

رفض نادي ليفربول عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني من فريق نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل ضم حارس مرمى جمهورية أيرلندا كاويمين كيليهر البالغ من العمر 25 عامًا. (ديلي ميل)

يمكن أن يمنح أرسنال لاعب خط الوسط البلجيكي ألبرت سامبي لوكونجا فرصة ثانية بعد الأداء الإيجابي الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على سبيل الإعارة في لوتون تاون. (انتقالات كرة القدم)

تم ربط الجناح الإسباني براين جيل بالانتقال على سبيل الإعارة في يناير، لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قرر البقاء في توتنهام. (فابريزيو رومانو)

فشلت صفقة انتقال لاعب خط الوسط الإيطالي ستيفانو سينسي على سبيل الإعارة من إنتر ميلان إلى ليستر سيتي، على الرغم من اجتياز اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا للفحص الطبي يوم الخميس، حيث لم يتمكن الناديان من الاتفاق على شروط الصفقة. (تلجراف)