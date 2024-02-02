نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. حقيقة استقالة حازم إمام والزمالك يراقب نجم منتخب سوريا والأهلي يضم صفقتين جديدتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 2-2-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

- سليمان يكشف رد شيكابالا على صفقات الزمالك

حصل مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، على توقيع العديد من الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض في الموسم الحالي.

وكان الزمالك قد أعلن ضم عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز، وناصر ماهر لاعب فيوتشر والأهلي السابق بجانب أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي والأهلي السابق.

وأوضح آحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر ام بي سي مصر:" أن شيكابالا من آكثر اللاعبين اللتي تتحمس بشدة عند اقتراب ضم أحد الصفقات المميزة".

وتابع:" شيكابالا تحدث بسعادة كبيرة وأشاد بقدرات الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر وأبدى إعجابه بمستواهم بشكل كبير، وذلك كان من أسباب تمسكي بحسم الصفقة".

واختتم:" سيكون التعامل بشكل طبيعي بين السعيد وشيكابالا، وكان من أهم الاسس التي وضعناها في ملف الصفقات أن لا يتخطى سن اللاعب 23 سنة، ولكن تواجد الخبرة مع هؤلاء المواهب سيكون الأمر جيد".عاجل.. حازم إمام يقرر الرحيل عن منصبه ومفاجأة عن تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

- حقيقة استقالة حازم إمام

يواجه اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، موجة كبيرة من الانتقادات بعض الاخفاق الدولي لمنتخب مصر في الفترة الأخيرة، بعد توديع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.

وفشلت كتيبة الفراعنة في تحقيق أي فوز في جميع المباريات التي خاضوها بعد التعادل في ثلاث مواجهات دور المجموعات، ثم الهزيمة في ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.

وأكد هاني عصام الناقد الرياضي في تصريحاته مع مهيب عبد الهادي عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر:" حازم إمام عضو اتحاد الكرة قرر الرحيل في الوقت الحالي عن منصبه".

وتابع:" إمام أبلغ جمال علام برغبته في تقديم استقالة مكتوبة في اجتماع الاتحاد يوم الأحد، وتقديمها إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".

وواصل:" حازم إمام يرى أن الهجوم والانتقادات الكبيرة كانت عليه هو لذلك قرر لرحيل، وجمال علام يحاول إقناعه بالتراجع عن قراره، محمد بركات قام بالتواصل مع حسام وإبراهيم حسن لتولي قيادة منتخب مصر، حال رحيل فيتوريا".

"بمساعدة الحضري وكوبر".. الزمالك يراقب نجم منتخب سوريا

تكثف إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي بعد حل أزمة القيد وضم بعض الصفقات الجديدة.

وكان مسؤولو الأبيض قد نجحوا في ضم عبد الله السعيد نجم بيراميدز وناصر ماهر لاعب فيوتشر، وأحمد حمدي نجم الأهلي السابق ومونتريال الكندي.

وأوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر شاشة ام بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي:" كوبر ومحمود فايز وعصام الحضري من أبرز المرشحين لهذا اللاعب لانتقاله للدوري المصري، هنحاول نجيبه".

وأشار:" الدوري العراقي والكرة السورية والأكاديميات في الجزائر والمغرب وموريتانيا يقدمون مواهب نارية وستفيد الجميع، وستشاهدون موتيابا الأوغندي مع الزمالك".

على جانب آخر، نجح نادي الزمالك في ضم زياد كمال نجم نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة، لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء.

"صفقتين من نار".. الأهلي يضم ثنائي إفريقي

تواصل إدارة النادي الأهلي، العمل على حسم ملف التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي، ومواصلة حصد الألقاب المختلفة محليا وقاريا.

واتخذ مسؤولو المارد الأحمر بعض الخطوات مؤخرا، لضم بعض الصفقات الأجنبية المميزة من الاعبين الشباب عن طريق استكشاف بعض المواهب تحت السن.

وأكد أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس:" الأهلي سيضم ثنائي إفريقي في الفترة الحالية من ضمن الخمس لاعبين الذين يخوضوا فترة معايشة داخل القلعة الحمراء في الوقت الحالي".

وتابع:" خطوة جيدة من الأهلي في ملف الصفقات الأجنبية، وباقي اللاعبين الذين لن ينضموا، الأحمر سيتابعهم في الفترة القادمة لإمكانية ضمهم خلال الصيف القادم".

وواصل:" الصفقة الأولى هو ظهير أيسر والآخر مهاجم والأهلي استقر على حسم التعاقد مع الثنائي في انتقالات يناير الجاري".

وأختتم:" علي معلول عاد من جديد إلى تدريبات الأهلي في الوقت الأخير بعد عودته من معسكر منتخب تونس في كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية".









