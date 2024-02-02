نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام رضا سليم في مران الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية، على هامش المران الصباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

انتظام رضا سليم في مران الأهلي

وأكد الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق، أن رضا سليم اجتاز برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي خضع له عقب إصابته في الكتف، وبدأ يشارك في التدريبات بصورة تدريجية.

وخاض اللاعبون مرانا قويا تضمن فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

