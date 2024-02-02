مارسيل كولر يجتمع مع الجهاز المعاون لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع مع أعضاء الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد للفترة المقبلة.

مارسيل كولر يجتمع مع الجهاز المعاون

وأشرف كولر على تنفيذ اللاعبين لفقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية في ضوء الاستعداد للمباريات المقبلة.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الفريق قد خاض‏ معسكر إعداد خارجيا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهات ودية أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

