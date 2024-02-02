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أحمد جودة - القاهرة - نيجيريا وأنجولا.. شاهد بالبث المباشر مباراة نيجيريا ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا اليوم

نيجيريا وأنجولا.. شاهد بالبث المباشر مباراة نيجيريا ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا اليوم.. في ذاكرة اللحظات الرياضية الاستثنائية، نتجه اليوم نحو ملعب الحلم الإفريقي لمشهادة فصل جديد من دروب النجاح والإثارة بين نيجيريا وأنجولا الذان يلتقيان مساء اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير في معركة كروية مرتقبة ضمن كأس أمم إفريقيا، حيث يتصارع الأبطال على العشب الأخضر لتقديم عروض فنية ترسم لوحة جديدة في سماء الكرة الإفريقية، لذا دعونا نترقب هذا الصراع الرياضي المشوق، حيث يلتقي التاريخ بالطموح ليخلقوا سويًا تحفة كروية لا تُنسى.

نيجيريا وأنجولا.. شاهد بالبث المباشر مباراة نيجيريا ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا اليوم

بث مباشر مباراة نيجيريا وأنجولا في كأس أمم إفريقيا اليوم

يبحث عشاق الكرة الإفريقية والقارة السمراء، عن موعد مباراة نيجيريا وأنجولا، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى 11 من شهر فبراير الجاري.

موعد مباراة نيجيريا وأنجولا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الجمعة الموافق 2 من شهر فبراير الجاري، ليكون هو موعد مباراة نيجيريا وأنجولا، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى 11 من شهر فبراير المقبل، ومن المقرر أن تقام تلك المواجهة النارية على أرضية ستاد «فيليكس هوفويت بوانيي».

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أنجولا ونيجيريا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وأنجولا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس أمم إفريقيا هذا العام، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وأنجولا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max.

التشكيل المتوقع لمباراة نيجيريا ضد أنجولا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم

تشكيل نيجيريا المتوقع ضد أنجولا

• في حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

• وفي خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

• وفي خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي - فرانك أونيكا.

• وفي خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.

تشكيل أنجولا المتوقع ضد نيجيريا

• في حراسة المرمى: نيبلو.

• وفي خط الدفاع: إيدي أفونسو - كيالوندا جاسبر - جوناثان بواتو - تو كارنيرو.

• وفي خط الوسط: إيستريلا - شو - فريدي.

• وفي خط الهجوم: جيلبيرتو - كريستوفر مابولولو - جيلسون دالا.