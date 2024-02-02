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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الأردن لخوض مباراة قوية في دور الـ ربع النهائي أمام منتخب طاجيكستان على أرضية ملعب أحمد بن علي.

يأتي هذا اللقاء في سياق دور الربع نهائع من البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز لضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي، يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة لكل من الأردن وطاجيكستان لتحقيق تقدم إضافي في البطولة وتحقيق طموحاتهم في المنافسة القوية على اللقب.

موعد مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا

تقام مباراة المنتخب الأردن وطاجيكستان، في الدور الـ ربع نهائي في كأس آسيا 2023، اليوم الجمعة 2 فبراير 2024، على استاد أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

1:30 بتوقيت مصر.

2:30 بتوقيت السعودية وقطر.

3:30 بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة الأردن وطاجيكستان لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا

تُنقل مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات beIN SPORTS AFC والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة.

معلق مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من

beIN Sports Asian أحمد البلوشي SSC SPORTS 1 فارس عوض الكأس اكسترا خليل البلوشي أبو ظبي الرياضية بلال علام القناة الرابعة حسام الوائلي

شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مباراة الأردن ضد طاجيكستان | كأس آسيا

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد طاجيكستان

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تشكيل منتخب الأردن المتوقع ضد منتخب طاجيكستان في كأس آسيا 2024

حراسة المرمى يزيد أبو ليلى خط الدفاع سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب خط الوسط محمود المرضي - رجائي عايد - نزار الرشدان - إحسان حداد خط الهجوم علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري

شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مباراة الأردن ضد طاجيكستان | كأس آسيا

تشكيل منتخب طاجيكستان المتوقع ضد منتخب الأردن في كأس آسيا 2024