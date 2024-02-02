نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سليمان يصرح: ناصر ماهر أصر على الانتقال إلى الزمالك وهؤلاء ساعدوا في حسم صفقة الأسود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تصريحات قوية بشأن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم مع العديد من الصفقات المميزة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية هذا الموسم.

أحمد سليمان يتحدث عن صفقات الزمالك

وأكد أحمد سليمان في تصريحات له: "نحن غير معتادين على ضم العديد من الصفقات في الميركاتو الحالي، ولكن لدينا رغبة مع معتمد جمال المدير الفني للفريق، في تجديد الفريق وتدعيمه".

ثم اكمل: "من الصعب أن يتم التعاقد مع 11 لاعبًا في أيام قليلة، ورحيل مثلهم في منتصف الموسم، حيث يرغب العديد من اللاعبين داخل مصر، في الانتقال إلى نادي الزمالك، ودرج حسين لبيب مليان".

حسين لبيب يكشف عن رغبة ناصر ماهر في الانتقال إلى الزمالك

كما أشار عن ناصر ماهر: اللاعب رغبته كانت واضحة في الانتقال إلى نادي الزمالك وتنازل عن أموال لنادي فيوتشر، وادارة القلعة البيضاء باتت تمتلك الاحترام لدى جميع الأندية.

وعن المفاوضات مع عبد الله السعيد تابع سليمان: "المفاوضات مع بيراميدز للتعاقد مع عبد الله السعيد، من خلال هاني شكري، حسين لبيب وحسين السيد، حيث تفاوضوا مع بيراميدز لضم 5 لاعبين، وبالفعل تعاقدنا مع مع سيف فاروق جعفر وعبد الله السعيد".

واختتم سليمان عن رغبة عصام الحضري في حسم صفقة محمود الأسود لاعب منتخب سوريا،: كوبر ومحمود فايز وعصام الحضري طالبوا بانتقال محمود الأسود إلى مصر.

