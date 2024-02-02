نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأردن وطاجيكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول الذي جمعت بين منتخب الأردن ضد نظيره طاجيكستان بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام على استاد أحمد بن علي المونديالي.

أحداث الشوط الأول

وانطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل منتخب الأردن، ولم يستسلم منتخب طاجيكستان وحاول التسديد على مرمى الآخر ولكن الحظ لم يحالفهم وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقام بين المنتخبين مباراة من العيار الثقيل، وذلك ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالي بقطر.

ويسعى المنتخبان للتأهل إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخهما، بعدما قدم كل منهما مستوى متميز في البطولة المقامة حاليا.

