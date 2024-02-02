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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على فوز المصري البورسعيدي الكبير على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، والتأهل لنصف نهائي كأس رابطة الأندية.

عبدالناصر زيدان: المصري مسك بيراميدز غسيل ومكوة.. وصلاح محسن رد على الأهلي

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، إن المصري بقيادة علي ماهر، قدم مباراة أكثر من رائعة أمام بيراميدز، وأطاح به من بطولة كأس رابطة الأندية.

وأضاف، أن الفريق البورسعيدي «مسك بيراميدز غسيل ومكوة»، ولا أدري لماذا إدارة الفريق السماوي متمسكة بالبرتغالي باتشيكو، رغم كل الإخفاقات الأخيرة.

وأكمل، المدرب علي ماهر استطاع أن يوظف صلاح محسن بطريقة صحيحة، جعلته يسجل في أولى مبارياته، ليرد على كل جماهير الأهلي.

ونجح النادي المصري في الصعود إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الفوز على ببراميدز.

