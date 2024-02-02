نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالناصر زيدان: اتحاد الكرة يبلغ المجلس بعدم الغياب في اجتماع مصير فيتوريا.. وهذا موقف الثنائي من الحضور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن ما يدار داخل اتحاد الكرة خلال الوقت الحالي وقبل اجتماع يوم الأحد المقبل، لتحديد مصير المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا.

عبدالناصر زيدان: اتحاد الكرة يبلغ المجلس بعدم الغياب في اجتماع مصير فيتوريا

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والذي يذاع على «قناة الشمس»، إن الاتحاد طالب الجميع بالحضور يوم الأحد المقبل، في اجتماع تحديد مصير فيتوريا، ونبه على عدم الغياب.

وأضاف، أن الاتحاد مازال متمسك بوجوده، رغم كل الإخفاقات الأخيرة، والحزن الذي عاشه الشعب المصري، في بطولة أمم إفريقيا 2023.

وأكمل، هذه المناصب لخدمة الوطن، وإذا فشلنا من المفترض أن نغادر بسلام، حتى يحترمنا الجميع، ولا بد من تغيير مبني اتحاد الكرة المتواجد بالزمالك، والعمل بفرع 6 أكتوبر الجديد.

وتابع، أن الاتحاد طالب الجميع عبر رسائل في الجروب الخاص بالجبلاية، وشدد على حضور الجميع، مؤكدا أن هناك تخوف من حضور عضوين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

