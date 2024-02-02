الرياضة

مارسيل كولر يطالب إدارة الأهلي برحيل نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مسؤولي النادي الأحمر رحيل أحد لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل النادب الأهلي إن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق أبلغ إدارة الأهلي بعدك حاجته لخدمات لاعبه محمود متولي بسبب كثرة تعرضه للإصابة وعدم استفادة النادي من جهوده.

ويغيب متولي عن المشاركة مع الأهلي منذ عدة أشهر بسبب تعرضه لإصابة عضلية أجبرته على الغياب عن الفريق الأحمر.

وأضاف المصدر بأن كولر يرى بأن محمود متولي لن يقدم الإضافة مع الفريق بسبب كثرة إصاباته وهو ما دفعه للمطالبة برحيله.

وأكد المصدر بأن الأهلي لن يمانع رحيل متولي، خلال الأيام الحالية. قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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