نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر يطالب إدارة الأهلي برحيل نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مسؤولي النادي الأحمر رحيل أحد لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل النادب الأهلي إن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق أبلغ إدارة الأهلي بعدك حاجته لخدمات لاعبه محمود متولي بسبب كثرة تعرضه للإصابة وعدم استفادة النادي من جهوده.

ويغيب متولي عن المشاركة مع الأهلي منذ عدة أشهر بسبب تعرضه لإصابة عضلية أجبرته على الغياب عن الفريق الأحمر.

وأضاف المصدر بأن كولر يرى بأن محمود متولي لن يقدم الإضافة مع الفريق بسبب كثرة إصاباته وهو ما دفعه للمطالبة برحيله.

وأكد المصدر بأن الأهلي لن يمانع رحيل متولي، خلال الأيام الحالية. قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية.

