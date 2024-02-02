روجيه ميكالي يدخل ضمن الترشيحات لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - دخل روجيه ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الترشيحات لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا لروي فيتوريا.
يرغب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بتصعيد روجيه ميكالي لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر بدلا من روي فيتوريا.
ولم يحسم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في حالة رحيل روي فيتوريا.
وودع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية من دور 16 عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.
موعد مباراة منتخب مصر القادمة
يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا وسلوفينيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.