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أحمد جودة - القاهرة - كشف حسن مصطفى لاعب خط وسط الأهلي الأسبق، عن كواليس انضمامه للمارد الأحمر خلال انتقالات موسم 2004–2005، قادما له من صفوف نادي الاتحاد السكندري.

حسن مصطفى: مدحت شلبي وراء انتقالي للنادي الأهلي

وقال حسن مصطفى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "بداية مشواري مع كرة القدم داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ورحلت عنه بعد ذلك، ثم عدت إليه مرة أخرى للعب بصفوفه مطلع موسم 2004-2005".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "مع تألقي بصفوف الاتحاد السكندري طلب النادي الأهلي ضمي، وتواصل معي الكابتن مدحت شلبي وقتها، لاستطلاع الرأي في العودة للفريق ووفقت على الفور وقتها، بالطبع أنا أنتمي للنادي الأهلي وتاريخي كله داخل النادي".

وأشار مصطفى: "منذ اللعب مع قطاع الناشئين بالأهلي ثم التصعيد للفريق الأول، وبعد العودة إليه ساهمت في تحقيق كل البطولات الممكنة، والوصول مع الفريق إلى بطولة كأس العالم للأندية، وحققت معه كل شيء في كرة القدم".

