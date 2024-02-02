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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية وذلك قبل مواجهة نظيره فريق أرسنال يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يتلقى صدمة مفجعة قبل مواجهة آرسنال

ويواجه فريق ليفربول نظيره فريق آرسنال مساء يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبحسب كلوب فإن هناك شكوك حول مشاركة المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز في مباراة آرسنال يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

وأكد كلوب في تصريحات صحفية له:" إضاعة الفرص تُؤثر على نونيز بالطبع، سيكون الأمر غريبًا إن لم يكن مُتأثرا".

وأتم:" لقد داس أحدهم على قدمه ضد تشيلسي وشعر بشيء ما وغادر الملعب بحذاء واقي لا أعرف ما إذا سيكون مُتاحًا لـ مواجهة أرسنال أم لا".

