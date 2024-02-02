نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "النشامي رجال" الأردن تصعد إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الأردن في التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف في البطولة التي تقام في قطر.

وسجل وخدات خانونوف الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 66 بالخطأ في مرماه، ليصعد النشامى إلى قبل النهائي.

وللمرة الأولى يتأهل المنتخب الأردني لنصف نهائي كأس آسيا بعد توقّفه في ربع النهائي مرتين قبل ذلك (2004 و2011).

تشكيل الأردن لمواجهة طاجيكستان في كأس آسيا

حراسة المرمى: يزيد ابو ليلى.

خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، احسان حداد، سالم العجالين.

خط الوسط: رجائي عايد، نور الروابدة، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان.

خط الهجوم: يزن النعيمات.

وجاء تشكيل منتخب طاجيكستان كالآتي:

حراسة المرمى: رستم بتيموف

خط الدفاع: مانوشير سافروف، فاهادات هانونوف، زوير دزهورابوف، أكثم نزاروف.

خط الوسط: أليشر شوكوروف، بارفيزجون عمرباييف، شيرفوني مابتشويف، إهشون باتشامبي.

خط الهجوم: شاهروم سامييف، أليشر دزهاليلوف.

ونقلت مواجهة الأردن وطاجيكستان في دور الثمانية بكأس آسيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى قناة SSC HD1 السعودية الرياضية، وذلك قناة الرابعة العراقية والكأس القطرية.