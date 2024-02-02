نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف جوارديولا من تدريب برشلونة خلفا لتشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن موقف مواطنه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي من تولي تدريب النادي الكتالوني في الموسم القادم.

موقف جوارديولا من تدريب برشلونة خلفا لتشافي

واتصل لابورتا بالمدرب بيب جوارديولا من أجل توسيع تدريب برشلونة في الموسم المقبل مع اقتراب رحيل المدرب تشافي هيرنانديز.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي برشلونة في الفترة الأخيرة رحيله عن النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الكثيرين من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن بيب جوارديولا من بين المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

وأكد لابورتا في تصريحات صحفية له:" جوارديولا يمتلك عقدًا مع مانشستر سيتي ويريد احترامه، تحدثت معه وأعرف جيدًا خطته في الحياة".