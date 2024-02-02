نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص للفجر الرياضي- مدرب تونس يكشف أسباب خروج نسور قرطاج من كأس الأمم الإفريقية وحقيقة اعتزال معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح هشام غزيه، المعد البدني للمنتخب التونسي عقب رحيله عن جهاز نسور قرطاج، بعد الخروج الأخير للأمال من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج، في حوار خاص للفجر الرياضي، عن أسباب الوضع الحالي للكرة التونسية كما تحدث عن روشتة النجاح من جديد للمنتخب المصري.

- غزيه يتحدث عن مصير معلول ورأيه في خروج مصر وتونس

وأكد غزيه في تصريحات للفجر الرياضي:" توجد خطة الآن للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة منتخب تونس بعد رحيل جلال القادري، توجد انتخابات في الاتحاد التونسي بشهر مارس، وبعدها يقوم المجلس الجديد بتعيين مدرب جديد".

وتابع:" تم تكليف منتصر الوحيشي وانيس بو سعدي، لتولي قيادة المنتخب التونسي مؤقتا في دورة الإمارات والتي يشارك بها كل من المنتخب المصري والبلجيكي والنيوزيلندي".

وعن اعتزال على معلول أكد غوزيه:" كل ما يتردد عن اعتزال علي معلول دوليا إشاعات وتم ذكر أسماء آخرين من نجوم المنتخب بخلاف معلول، وهذه الأخبار دائما تصاحب اي اخفاق دولي".

وواصل:" لا أعتبر ما حدث سقوط ولكن هو خروج طبيعي من الدور الأول مثل باقي المنتخبات العربية التي ظهرت بمستوى ضعيف، وأبرزهم منتخب الجزائر الذي يضم العديد من الأسماء القوية في دوريات أوروبا وخرج من الدور الأول في مجموعة بالمتناول وكذلك منتخب مصر خرج من ثمن النهائي".

وأشار:" السبب في هذا الاخفاق هو ضعف البطولة المحلية والكوارث التي نشاهدها بجانب عدم وجود تنظيم جيد وإمكانيات ضرورية وأساسية أولها الملاعب، نحن نعيش في تونس في وضع غريب نحاول القيام بانجازات رغم كل الظروف لكن لن يكون النجاح هي النتيجة في كل مرة".

وأوضح:" في التأهل لكأس العالم على حساب مالي والأداء المميز الذي قدمناه في المونديال والفوز أمام فرنسا كان من أهم انجازاتنا مع المنتخب وتضاؤل الإمكانيات كانت سبب التعثر ".

واختتم عن تفضيله للمدرب الوطني أو الأجنبي:" منتخب تونس نجح مع مدربين وطنيين وأجانب هذا الأمر نسبي، ولكن كل شئ يرتبط بالامكانيات إذا توفرت ستنجح، ولدي ثقة كبيرة في المدرب الوطني دائما لما يحمله من غيرة وانتماء لبلده ويستطيع العمل في أصعب الظروف، وأتوقع نفس الآمر للمنتخب المصري الذي حقق نجاحات كبيرة مع المنتخب الوطني، ولكن يتبقى دور كبير أيضا على اللاعبين".