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أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن ما يريد تحقيقه مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي قبل رحيل المدرب تشافي هيرنانديز.

"قبل رحيل تشافي" لابورتا يأمل في تحقيق أمنيته مع برشلونة هذا الموسم

ويعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فترة غير مستقرة على الإطلاق تحت قيادة المدرب تشافي بسبب تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

وأكد خوان لابورتا في تصريحات صحفية له:" لم أفكر بعد بشأن إعادة انتخابي، أريد الفوز بالدوري وبدوري الأبطال، هذا ما أفكر به حاليًا، وأريد أن يكون نادي برشلونة مرجعًا عالميًا".

ولا يزال لابورتا يواصل بحثه في الوقت الحالي عن مدرب جيد من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الموسم المقبل.

ويذكر أن المدرب تشافي هيرنانديز أكد أنه سيرحل عن صفوف نادي برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي بسبب الانتقادات اللاذعة التي يتلقاها على خلفية النتائج المخيبة للآمال مع البارسا.