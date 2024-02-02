نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يكشف المرشح الأول لتدريب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر مسئولو برشلونة في البحث عن مدير فني جيد من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني مع اقتراب رحيل تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم.

لابورتا يكشف المرشح الأول لتدريب برشلونة

وسيرحل الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الحالي صفوف النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الجاري حسب ما أعلن في الفترة الأخيرة بعد الخسارة أمام فياريال.

وقال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن فرصة تولي مدرب الفريق الثاني رافا ماركيز القيادة الفنية للفريق الأول خلفا لتشافي:" إنه خيار غير مستبعد، إنه يدرب داخل النادي، ويعرفه ويعرف اللاعبين وما يمكن أن يحدث".

وأكد:" حاليا، مهمته تطوير البنية الرياضية، أقول هذا، لأنه جاهز في حال حصول أمر طارئ، النادي جاهز ليضع مدرب الفريق الثاني في الفريق الأول".

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس مساء غدا السبت في الجولة 23 من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-2024.

