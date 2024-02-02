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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بشرى سارة في الساعات القليلة الماضية بشأن المدافع الألماني أنطونيو روديجر.

بشرى سارة لريال مدريد بشأن روديجر قبل الديربي

وتعرض أنطونيو روديجر لإصابة خفيفة في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام فريق خيتافي في الدوري الإسباني وعلى إثرها خرج من المباراة.

وسوف يواجه فريق ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو مدريد مساء يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن أنطونيو روديجر سوف يشارك في مباراة الديربي القادمة أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل بالدوري الإسباني.

وتبدأ المباراة مساء يوم الأحد عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في بطولة الدوري الإسباني