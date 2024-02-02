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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة نحو مواجهة مثيرة بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وغينيا، في دور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2023، حيث يتوقع أن يكون اللقاء حافلًا بالندية والتحدي، ويتنافس الطرفان للفوز وحسم بطاقة العبور إلى الدور المقبل من "كان".

مواجهة قوية في دور الـ ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وغينيا، حيث يتنافسان على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي "الكان" في كوت ديفوار.

موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2024

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مساء اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير، هو يوم إقامة مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية أمام منتخب غينيا، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تنطلق مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية أمام غينيا في تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024

البث المباشر لـ مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا لحظة بلحظة

القنوات الناقلة لمباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2024

تحمل شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتم نقل مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا على قناة beIN AFCON 1 المخصصة لبث مباريات البطولة.

تردد القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 sportdigital القمر أسترا سات 19 ترددها: 11185 dvb-s2 معدل الترميز: 22000 الاستقطاب: v قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير: إرديتو فيديو جارد. القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

معلق مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس أمم إفريقيا

يتولى المعلق محمد المبروكي مهمة التعليق على مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية وغينيا، في كأس الأمم الإفريقية 2024 اليوم.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية المتوقع ضد غينيا في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى مباسي نزاو. خط الدفاع كالولو – باكا – مبيمبا – ماسوكو. خط الوسط موتوسامي – كاكوتا – بيكيل. خط الهجوم يوان – باكامبو – بونجوندا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024

تشكيل منتخب غينيا المتوقع ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا