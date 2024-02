نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Guinea vs Congo.. شاهد الآن بث مباشر بجودة عالية ودون تقطيع لمباراة الكونغو وغينيا في الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمم إفريقيا.. غينيا.. الكونغو...Guinea vs Congo.. Africa Cup of Nations.. Guinea vs Congo.. شاهد الآن بث مباشر بجودة عالية ودون تقطيع لمباراة الكونغو وغينيا في الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2024..ستشهد البطولة القارية لكرة القدم، كأس أمم إفريقيا 2024، على ملعب "إبيمبي الأولمبي" في كوت ديفوار، مباراة مثيرة بين منتخبي غينيا والكونغو الديمقراطية في دور ربع النهائي. تعد هذه المباراة فرصة حاسمة للفريقين للتأهل إلى الدور القادم والمنافسة على لقب البطولة.

Guinea vs Congo.. شاهد الآن بث مباشر بجودة عالية ودون تقطيع لمباراة الكونغو وغينيا في الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2024

شاهد الآن مباراة غينيا والكونغو في الدور الثمانية بكأس أمم إفريقيا | هنا

و ستكون الأنظار متجهة نحو هذا اللقاء الحماسي حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز وتقديم أداء مميز لجماهيرهما. من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتشويق، حيث يتمتع كلا المنتخبين بلاعبين موهوبين وخبرة في المجال الكروي. ستشهد المباراة منافسة قوية وتكتيكات محكمة من الفريقين، مما يعد بتقديم عرض كروي رائع لعشاق اللعبة. ينتظر الجميع بفارغ الصبر هذا اللقاء المثير الذي سيشكل نقطة تحول مهمة في مسار البطولة.

شاهد الآن مباراة غينيا والكونغو في الدور الثمانية بكأس أمم إفريقيا | هنا

متي سيطلق الحكم صفارة البداية لمباراة Guinea vs Congo

من المقرر ان تبدا مباراة غينيا والكونغو الديمقراطية اليوم في الساعة العاشرة بتوقيت القاهره، والساعة الحاديه عشر بتوقيت مكه المكرمه، وتوقيت أبو ظبي ستبدأ المباراة في الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

Guinea vs Congo.. شاهد الآن بث مباشر بجودة عالية ودون تقطيع لمباراة الكونغو وغينيا في الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2024

شاهد الآن مباراة غينيا والكونغو في الدور الثمانية بكأس أمم إفريقيا | هنا

وأيضًا سيلتقي الفريقين مساء اليوم على أرض الكوت ديفوار بملعب "إبيمبي الأولمبي "

القنوات الناقلة لمباراة غينيا والكونغو

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports القطرية الحقوق الحصرية لنقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وسوف يتم نقل المباراة بصورة مشفرة باشتراك يختلف باختلاف الدولة.

شاهد الآن مباراة غينيا والكونغو في الدور الثمانية بكأس أمم إفريقيا | هنا

تردد قناة بين سبورت bein sports

التردد: 11013

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بين سبورت bein sports 1 على نايل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بين سبورت bein sports 2 على نايل سات

التردد: 11054

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

على النايل سات: تردد قناة بين سبورت bein sports 6

التردد: 11054

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

شاهد الآن مباراة غينيا والكونغو في الدور الثمانية بكأس أمم إفريقيا | هنا

التردد الجديد لقناة bein sports max 1

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

معامل الترميز: 27500

تردد قناة bein sports max 2

التردد: 12245

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد بين سبورت الرياضية

التردد الجديد لقناة bein sports max 2

التردد: 11013

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

Guinea vs Congo.. شاهد الآن بث مباشر بجودة عالية ودون تقطيع لمباراة الكونغو وغينيا في الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2024

التردد قناة bein sports max 4

التردد: 12245

معامل الترميز: 27500

كذلك الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

التشكيلة المتوقعة لمنتخب غينيا والكونغو الديمقراطية في الدور الثمانية بكأس أمم إفريقيا

شاهد الآن مباراة غينيا والكونغو في الدور الثمانية بكأس أمم إفريقيا | هنا