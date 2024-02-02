نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشامي يصنعون التاريخ.. الاحتفالات تملأ الملعب بعد تأهل الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - امتلأ ملعب مواجهة منتخب الأردين ضد نظيره طاجيكستان بالاحتفالات عقب تأهل الأردني لنصف نهائي بطولة كأس آسيا لأول مرة في التاريخ، واحتفل أيضا ولي العهد الأردني مع اللاعبين في أرضية الملعب.

ومن هنا بدأ التاريخ للنشامى، وبعد عام 2004 بعدما قاد الجوهري الأردن لربع نهائي كأس آسيا في تأهلهم الأول للبطولة، استكمل ذلك في عام 2023حسين عموتة وقاد النشامى لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

وانتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين منتخب الأردن ضد نظيره طاجيكستان، بفوز الأول بهدف نظيف على الثاني د، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد أحمد بن علي المونديالي.

أحداث الشوط الأول

وانطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل منتخب الأردن، ولم يستسلم منتخب طاجيكستان وحاول التسديد على مرمى الآخر ولكن الحظ لم يحالفهم وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أحداث الشوط الثاني

وانطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ من قبل لاعبي الأردن ولكن سرعان ذلك سجل لاعب طاجيكستان وحدت حنونوف هدف ذاتي في مرماه في الدقيقة ال66، لتنتهي احدث المواجهة بين المنتخبين بفوز المنتخب الأردني بهدف نظيف.

