آرتيتا يفاجئ كلوب بتصريحات قوية ويؤكد: سنحقق اللقب

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، حيث تحدث قبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. سيحتضن ملعب "الإمارات" يوم الأحد المباراة بين آرسنال وليفربول في إطار الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.

تصريحات ارتيتا

أكد أرتيتا على تعرض لاعبه توماس بارتي لإصابة جديدة وعدم إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة مع آرسنال. قال أرتيتا: "لسوء الحظ، تعرض توماس لانتكاسة صغيرة قبل بضعة أيام، ولن يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق. لا نعلم مدى فترة غيابه، سواء كانت بضعة أيام أم أسابيع".

وأضاف المدرب: "تجدر الإشارة إلى أن توماس قد واجه مشاكل في الماضي، وهو الآن يواجه إصابة جديدة، مما يشكل قلقًا كبيرًا لأنه لاعب مهم للفريق، ونحن فقدناه لفترة طويلة بسبب الإصابات المتكررة".

وتحدث أرتيتا أيضًا عن العلاقة بين بن وايت وزينشينكو بعد المباراة الأخيرة، حيث تجادلا في نهاية المباراة التي فاز فيها آرسنال على نوتنجهام فورست. قال: "إنهما كانا في نفس المنزل في الأيام القليلة الماضية، وهذا يظهر العلاقة الجيدة بينهما".

وبخصوص عدم تعاقد آرسنال مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية، أوضح أرتيتا: "أحب لاعبي الفريق وأثق في قدرتهم على تسجيل الأهداف، ونعتقد أننا سنكون في المقدمة".

وتعليقًا على رحيل لينو سوزا، قال أرتيتا: "كان قرارًا من النادي، وكان لديه وضع خاص في عقده، واعتبر النادي أن هو القرار الأمثل، ونحن ندعم هذا القرار".

وفيما يتعلق بإعطاء فرص للاعبي الأكاديمية، أشار أرتيتا: "نرغب بالتأكيد في توفير الفرص للشبان، ولكن يجب عليهم أن يكتسبوا المهارات اللازمة في الأكاديمية لتحقيق ذلك".