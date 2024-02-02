عاجل.. موقف جوزيه جوميز من صفقات الزمالك الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كريم أبو سليمان وكيل المدرب جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف "جوميز" من الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة القلعة البيضاء مؤخرًا.

موقف جوزيه جوميز من صفقات الزمالك

ومن جانبها نجحت إدارة الزمالك في التعاقد مع عدد من الصفقات القوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم أبو سليمان في تصريحات تلفزيونية: "جوميز يعرف نادي الزمالك جيدا، عن طريق جوسفالدو فيريرا، والذي عمل معه لأكثر من 6 سنوات، في العديد من الأندية".

وتابع: "الصفقات التي أبرمها نادي الزمالك كانت قبل التفاوض والتوقيع مع جوميز، ولكنه سيتعرف على اللاعبين في التدريبات".

وواصل: "جوزيه جوميز يرى أن تدريب فرصة كبيرة، ولدية طموحات كبيرة، فهو يعرف ظروف الزمان جيدا، وسيقود مران الفريق في بداية الأسبوع".

واستطرد: "جوميز يعرف طبيعية اللاعب المصري جيدا، حيث سبق له تدريب كل من، عصام الحضري وعماد متعب، ومصطفى فتحي".

وأضاف: "جوميز كان قريبا من تدريب الأهلي، في موسم 2018، ولكن لظروف عائلية خاصة منعته من خوض هذه التجربة".

واختتم كريم أبو سليمان: "مفاوضات الزمالك مع جوزيه جوميز، استمرت لمدة 5 أيام، ويوجد شرط جزائي في عقده، وعند التعاقد وجدنا احترافية عالية من إدارة الأبيض، مما جعل المدرب متفائل بالتجربة الجديدة".

جدير بالذكر أن جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 بدأ مسيرته التدريبية في عالم 1995 كمدرب مساعد، فيما بدأ العمل كمدير فني في عام 2003م.

وتولى جوميز تدريب العديد من الأندية الأوروبية والعربية، والتي أبرزها: "أهلي جدة والتعاون السعودي، وبني ياس الإماراتي، ورايو آفي البرتغالي، وريدينج الانجليزي،و ألميريا الاسباني".