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أحمد جودة - القاهرة - تويتر اليوم.. بث مباشر مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس أمم إفريقيا - رابط سريع بدون تقطيع

في صراع البطولة الأممية الأفريقية، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مواجهة مثيرة بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وغينيا التي تنطلق اليوم ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى 11 من شهر فبراير الجاري، حيث ستتصارع الفرق على أرض الملعب لتحقيق الانتصار والتأهل في هذا الحدث الرياضي الرائع الذي يشهد تنافسًا مثيرًا ولحظات فريدة تمزج بين المهارة والعزيمة، وتقام مواجهة اليوم على أرضية ستاد «الحسن واتارا».

تويتر اليوم.. بث مباشر مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس أمم إفريقيا - رابط سريع دون تقطيع

بث مباشر مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس أمم إفريقيا

وتعتبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية مصدرًا رائدًا لعشاق كرة القدم، حيث توفر رابط بث مباشر لمباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا، مما يتيح للمشجعين فرصة فريدة لمتابعة الأحداث على أرض الملعب بكل سهولة.

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موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكونغو الديمقراطية ضد غينيا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم الجمعة، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الكونغو الديمقراطية ضد غينيا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس أمم إفريقيا هذا العام، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الكونغو الديمقراطية ضد غينيا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max، بتعليق محمد مبروكي.

تشكيل غينيا المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

• في حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

• وفي خط الدفاع: إبراهيم دياكيتيه - جوليان جانفييه - مختار دياكابي - إيسياجا سيلا

• وفي خط الوسط: إيلايتش موريبا - عبد الله توريه - مورجان جيلافوجي - أجيبو كامارا - سيكو سيلا

• وفي خط الهجوم: محمد بايو

فيما يأتي تشكيل الكونغو الديمقراطية المتوقع أمام غينيا كالتالي:

• في حراسة المرمى: مباسي نزاو.

• خط الدفاع: كالولو – باكا – مبيمبا – ماسوكو.

• خط الوسط: موتوسامي – كاكوتا – بيكيل.

• وفي الهجوم: يوان – باكامبو – بونجوندا.

وتمكن منتخب الكونغو الديمقراطية من الصعود إلى هذا الدور، بعدما تخطى المنتخب المصري في مباراة دور ال 16 بنتيجة 8 -7 بركلات الترجيح، فيما تمكن منتخب غينيا من الفوز في الدور ذاته على غينيا الاستوائية بنتيجة هدف دون مقابل.