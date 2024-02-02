نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تأهل تاريخي للأردن وموقف جوميز من صفقات الزمالك الجديدة وبديل تشافي في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 2-2-2024 في السطور التالية:

تأهل تاريخي للأردن

نجح منتخب الأردن في التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف في البطولة التي تقام في قطر.

وسجل وخدات خانونوف الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 66 بالخطأ في مرماه، ليصعد النشامى إلى قبل النهائي.

وللمرة الأولى يتأهل المنتخب الأردني لنصف نهائي كأس آسيا بعد توقّفه في ربع النهائي مرتين قبل ذلك (2004 و2011).

موقف جوميز من صفقات الزمالك

كشف كريم أبو سليمان وكيل المدرب جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف "جوميز" من الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة القلعة البيضاء مؤخرًا.

ومن جانبها نجحت إدارة الزمالك في التعاقد مع عدد من الصفقات القوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم أبو سليمان في تصريحات تلفزيونية: "جوميز يعرف نادي الزمالك جيدا، عن طريق جوسفالدو فيريرا، والذي عمل معه لأكثر من 6 سنوات، في العديد من الأندية".

وتابع: "الصفقات التي أبرمها نادي الزمالك كانت قبل التفاوض والتوقيع مع جوميز، ولكنه سيتعرف على اللاعبين في التدريبات".

وواصل: "جوزيه جوميز يرى أن تدريب فرصة كبيرة، ولدية طموحات كبيرة، فهو يعرف ظروف الزمان جيدا، وسيقود مران الفريق في بداية الأسبوع".

ارتيتا يفاجئ كلوب

ظهر ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، حيث تحدث قبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. سيحتضن ملعب "الإمارات" يوم الأحد المباراة بين آرسنال وليفربول في إطار الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.

أكد أرتيتا على تعرض لاعبه توماس بارتي لإصابة جديدة وعدم إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة مع آرسنال. قال أرتيتا: "لسوء الحظ، تعرض توماس لانتكاسة صغيرة قبل بضعة أيام، ولن يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق. لا نعلم مدى فترة غيابه، سواء كانت بضعة أيام أم أسابيع".

وأضاف المدرب: "تجدر الإشارة إلى أن توماس قد واجه مشاكل في الماضي، وهو الآن يواجه إصابة جديدة، مما يشكل قلقًا كبيرًا لأنه لاعب مهم للفريق، ونحن فقدناه لفترة طويلة بسبب الإصابات المتكررة".

بديل تشافي في برشلونة

يستمر مسئولو برشلونة في البحث عن مدير فني جيد من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني مع اقتراب رحيل تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم.

وسيرحل الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الحالي صفوف النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الجاري حسب ما أعلن في الفترة الأخيرة بعد الخسارة أمام فياريال.

وقال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن فرصة تولي مدرب الفريق الثاني رافا ماركيز القيادة الفنية للفريق الأول خلفا لتشافي:" إنه خيار غير مستبعد، إنه يدرب داخل النادي، ويعرفه ويعرف اللاعبين وما يمكن أن يحدث".