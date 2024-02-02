نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة كوريا الجنوبية وأستراليا في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم مواجهة صعبة أمام نظيره الأسترالي اليوم الجمعة على إستاد الجنوب وذلك ضمن لقاءات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا.

تشكيل كوريا الجنوبية الرسمي لمواجهة استراليا



يبدأ يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: هيون وو جو.

خط الدفاع: كيم مين جاي، كيم يونج جون، كيم جي سو، كيم تاي هوان، جونج سيون هيون.

خط الوسط: هوانج إن بيوم، جيونج وو يونج، لي كانج إن، لي جاي سونج.

خط الهجوم: سون هيونج مين.

تشكيل استراليا في مواجهة كوريا

جاء كالتالي: ماتيو رايان، عزيز بيهيتش، هاري سوتار، كي رووليس، ناثانيل أتكينسون، جاكسون إرفين، كيانو باكوس، كونور ميتكالف، كونور مياكاف، كريغ غودويون، ميشيل ديوك، مارتن بويل.



وتنطلق صافرة أحداث مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.