نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الحسين عموتة بعد تأهل الأردن لأول مرة في تاريخه لنصف نهائي كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن على تأهل النشامى إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخ مشاركاته، بعد الفوز على طاجيكستان بهدف دون رد.

تصريحات الحسين عموتة بعد تأهل الأردن

وقال الحسين عموتة في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “الفضل لله ثم اللاعبين في الملعب، الحهاز الفني حلقة واحدة ونكمل بعضنا البعض؛ الدعم النفسي بحضور الأمير علي منذ البداية ثم حضور ولي العهد الأمير الحسين زادنا عزما وإصرارا على استكمال المسيرة.”

وأضاف: “كان من الجيد استغلال الكرات الثابتة من أجل التنوع في خلق الفرص وهو ما حدث وأحرزنا هدف الفوز من إحدى الكرات الثابتة”.

وأكمل: “من خلال المواجهات التي خضناها حتى الآن كنا حاضرين من حميع النواحي الفنية والذهنية ومباراة تلو الأخرى بدأنا نثق في قدراتنا، رغم الصعوبات التي واجهناها قبل الوصول للدوحة تمكننا من التحضير جيدا للبطولة وحققنا العديد من النجاحات حتى الآن".

واستطرد: “للمرة الأولى التي نصل فيها لنصف النهائي ولكن يجب أن نثق بقدراتنا ونسخر كل الإمكانيات، لا بد أن نستغل هذه الثقة للذهاب بعيدا في البطولة".

واختتم تصريحاته: “نتيجة المباريات لها علاقة وطيدة بالمجهود المبذول.. مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام لانعلم كيف سيكون حال لاعبينا ولكن سنقوم بالتحضير من أجل المباراة المقبلة مهما كان المنافس”.